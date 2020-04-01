Москва, , 15:09 — REGNUM Российский рынок акций 1 апреля снижается в русле мировых трендов, страхи перед пандемией затмили собой бездонные монетарные и фискальные стимулы, заявил ИА REGNUM старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

«По словам президента США Дональда Трампа, число смертей от коронавируса может достигать 240 000 в Америке, это, конечно, беспрецедентная цифра, которая не может не оказывать эмоциональное влияние на ход торгов», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что нынешний кризис уже считают худшим в истории с момента окончания Второй мировой войны, а цены на нефть продолжают находиться в обвальном падении на фоне формального завершения сделки ОПЕК + с 1 апреля и рекордного торможения мирового спроса, который может снизиться на 20% в апреле. Суверов также подчеркнул, что не стоит забывать про риски массовой безработицы и банкротств малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг.

«Частично выиграть в этой ситуации в России могут продуктовые ретейлеры или, например, экспортёр Фосагро, спрос на продукцию которого может быть относительно стабильным даже в условиях кризиса, но число бенефициаров от ситуации можно пересчитать по пальцам одной руки», — пояснил аналитик.

Он добавил, что рубль выглядит стабильнее нефти на фоне продаж валюты Минфином в рамках бюджетного правила, но дальнейшие девальвационные ожидания довольно высоки. «На этом фоне сегодня растут акции X5 и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» с огромной валютной подушкой, девальвация рубля повышает шансы на высокие дивиденды», — резюмировал Суверов.