Токио, , 14:24 — REGNUM Японская автокомпания Subaru приостановит производство автомобилей в Японии и за рубежом. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Данное решение компания приняла в связи с трудностями, связанными с закупкой запчастей из-за рубежа в условиях пандемии коронавируса, а также в связи со снижением спроса на машины во всем мире.

Таким образом, работа производственных площадок в префектуре Гумма будет приостановлена в период с 11 апреля по 1 мая. В американском штате Индиана завод компании уже был закрыт с 6 марта. Там приостановка производства будет продлена еще на 19 дней.

Всего у компании Subaru два автомобильных завода в Японии и США.

Ранее японская компания Toyota также приняла решение о приостановке производства в связи с распространением коронавируса.

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