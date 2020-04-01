Рига, , 12:58 — REGNUM Государственное акционерное общество Latvijas dzelzceļš (Латвийская железная дорога) приняло решение с 1 апреля закрыть часть железнодорожных станций, касс и помещений вокзалов для ожидания, чтобы минимизировать для пассажиров риски заражения коронавирусом. Об этом пишет портал Diena.lv.

По данным журналистов, закрыты железнодорожные станции в Ницгале, Ливаны, Ликсне, Шкиротаве, Скривери, Плявиняс, Стирниене, Виляны, Лудзе, Нерзе, Зилупе, Цене, Добеле, Биксте, Салдусе, Скрунде, Гаркалне, Криевупе, Вангажи, Инчукалнсе, Лигатне, Лоде, Стренчи, Приедайне, Тукумс 2, Мангали, Вецаки, Лиласте, Скулте, Яаукалнснава и Мадоне.

Отмечается, что помещения для ожидания закрыты в Доле, Саулкалне, Парогре, Юмправе, Озолниеки, Эглюпе, Яаундубулты, Пумпури, Мелужи и Асари. Сотрудники Latvijas dzelzceļš призывают всех пассажиров, находясь на перроне, выходя из поезда и заходя в вагон, соблюдать социально безопасную дистанцию в два метра.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.