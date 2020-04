Москва, , 09:04 — REGNUM Фактически какие-то ощутимые сложности из-за распространения коронавируса наступили в последние полторы-две недели. Говорить o том, насколько пострадала отрасль частного здравоохранения в данной ситуации, еще, наверное, преждевременно. Но промежуточные итоги уже можно подвести, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Комитета по социальным вопросам Московского отделения «Опоры России», сопредседатель Ассоциации частных клиник Москвы и ЦФО Константин Симкин.

«Существенная потеря потоков пациентов произошла практически во всех клиниках. И в сетевых, и в тех, которые представлены в единичных экземплярах в частном секторе. Несетевые медицинские организации пострадали даже сильнее, чем сетевые, так как объем услуг, которые они предоставляют, значительно меньше. На сегодняшний день в сетевых клиниках это цифры от 50% до 70%.

Сейчас многие пациенты находятся в самоизоляции. Посещение клиники ограничено острой необходимостью. Какие-либо плановые лечебные медицинские мероприятия, если они не являются жизненно важными, фактически приостановлены.

Поэтому клиники ощущают существенное падение доходов, что не может не отражаться на их деятельности. Многие частные медучреждения закредитованы, имеют различные обязательства. Соответственно, следует говорить o том, что отрасль испытывает серьезную нагрузку в этих сложных рыночных обстоятельствах.

Государство многое делает для поддержки в текущих реалиях. Понятно, что никто сейчас не в состоянии обеспечить клиники потоками пациентов.

Снижение нагрузки на фонд оплаты труда c 30% до 15% — это существенное подспорье в этой ситуации, безусловно. Но дальше, конечно, хотелось бы решений по кредитованию, каникул по выплате кредитов. Также хотелось бы организации более свободного доступа к денежным средствам для тех, кто работает в системе ОМС.

Например, сейчас в Москве больницы переоборудуются в стационары для борьбы c COVID-19. Соответственно, многие плановые мероприятия, в частности хирургические вмешательства, в городе будут откладываться. Они станут переноситься на более поздние сроки. Таким образом, это может привести к дальней очереди.

Было бы разумным часть этих потоков переложить на структуры, которые сегодня в состоянии эту хирургическую помощь оказывать. Речь идет o том, чтобы пациент по ОМС был в состоянии выбирать учреждение на свое усмотрение, a не то, куда его направляют. Также хотелось бы получить свободу выбора в рамках использования денег, полученных от ОМС.

Сегодня деньги можно тратить на весьма узкий перечень: зарплаты, расходные материалы, аренда и так далее. Желательно получить возможность этими деньгами погашать кредит и закупать оборудование, потому что потолок закупки тоже ограничен.

Также хотелось бы оперативнее получать выплаты по ОМС (обычно срок перевода средств — от трех до шести месяцев). В этой сложной ситуации каждый рубль в организации на счету.

При этом мы готовы участвовать во всех мероприятиях для помощи в борьбе c СOVID-19. Существенная «армия» медработников действительно может помочь при необходимости в лечении пациентов. Также частные медицинские организации могут забрать на себя те потоки пациентов по ОМС, которые сегодня в связи c борьбой c короновирусом отодвигаются на второй план», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отрасли российской экономики, где ситуация из-за распространения коронавируса развивается по неблагоприятному сценарию, получат поддержку.

