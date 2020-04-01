Сеул, , 08:31 — REGNUM В марте 2020 года экспорт товаров из Южной Кореи составил $46,91 млрд, что на 0,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

По их словам, физический объём экспорта вырос на 13,1%, что является самым большим показателем за последние 17 месяцев.

Импорт также сократился на 0,3%, до $41,87 млрд, сальдо торгового баланса составило $5,04 млрд. Профицит сохраняется на протяжении 98 месяцев подряд.

В министерстве отмечают, что снижение показателя произошло в связи с распространением коронавируса нового типа, однако его влияние на ключевые рынки — ограничено.

Кроме того, эксперты предполагают, что дальнейшее снижение показателей из-за пандемии не будет.