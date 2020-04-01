Москва, , 08:11 — REGNUM Пандемия нового коронавируса и экономический кризис станут причиной массовых увольнений и закрытия до 50% автосалонов в России, считают в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Об этом сообщает агентство Autonews.

Российские дилеры написали письмо в Ассоциацию европейского бизнеса, в котором они прогнозируют повторение сценария кризиса 2014 года, который привёл к закрытию более 1,2 тыс. автосалонов и увольнению порядка 100 тыс. сотрудников.

В письме вице-президент РОАД Сергей Киселёв сообщил, что большинство дилеров уже сейчас близки к тому, чтобы просрочить платежи по кредитам. Более того, многие дилеры находятся на грани банкротства. Киселёв подчеркнул, что таким компаниям вернуться на авторынок после кризиса будет невозможно, поскольку им попросту не одобрят кредиты.

Дилеры на время борьбы с коронавирусом надеются добиться избавления от обязанностей по ребренгу и обновлению дилерцентров, на которую тратится в среднем около 40 млн рублей, а также хотят получить ещё ряд послаблений, направленных на экономию собственного бюджета. Все это изложено в письма, направленного в АЕБ.

Ранее в Федеральной таможенной службы РФ заявили, что по итогам января текущего года импорт новых легковых машин в Россию составил 9,9 тыс. экземпляров. Это на 25% меньше, чем в 2019 году.

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