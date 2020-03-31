Вашингтон, , 16:41 — REGNUM Затраты китайской компании Huawei Technologies на приобретение американских технологий только выросли, несмотря на санкции США, пишет 31 марта Financial Times.

В интервью изданию председатель Huawei Technologies Эрик Сюй заявил, что за прошлый год расходы на приобретение американских технологий увеличены на 70%.

Так, если в 2018 году Huawei Technologies потратила на приобретение компонентов у американцев $11 млрд, то в 2019 году — уже $18,7 млрд.

Напомним, на Huawei Technologies наложены американские санкции, ограничивающие рынок для компании, в мае прошлого года. Американцы обвиняют китайцев в шпионаже.

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