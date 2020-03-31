Москва, , 15:18 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна изменить свой подход к работе с предпринимателями, учитывая текущую сложную ситуацию из-за эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 марта заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации.

«Каждый должен очень ответственно относиться к исполнению своих обязанностей. Это относится и к Федеральной антимонопольной службе, и к другим органам власти. Сейчас запугивать, страшилки распускать, принимать какие-то другие меры — это очень легко. Но условия поменялись», — заявила Матвиенко.

«Такое ощущение, что некоторые как бы живут немножко в другом мире. Нужно объединять усилия всех и вся, чтобы поддержать экономику, поддержать малый и средний бизнес, создать нормальные условия для работы в этой непростой ситуации и так далее. Поэтому хотелось бы, чтобы каждый прочувствовал свою ответственность», — подчеркнул она.

В ходе заседания сенатор Андрей Кутепов заявил о том, что цены на гречку начали быстро расти уже осенью 2019 года — результат минимального урожая за 5 лет и сокращения посевных площадей. Между тем в настоящее время Федеральная антимонопольная служба стала искать на рынке картельный сговор именно сейчас, несмотря на то, что у неё были полномочия озаботиться вопросом возможного завышения цен заблаговременно, указал он.

В свою очередь, сенатор Сергей Лисовский отметил, что продовольствия в торговых сетях в настоящее время достаточно, зато наблюдается рост цен с февраля по март на удобрения на 20%.