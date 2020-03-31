Москва, , 15:12 — REGNUM Цены на недвижимость в долларовом эквиваленте, скорее всего, упадут, а в рублях — нет. Такой прогноз 31 марта в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сделал учёный-экономист, министр экономики РФ (1992—1993) Андрей Нечаев.

Эксперт отметил, что в текущем году рынок недвижимости ждёт стагнация, но со следующего года, скорее всего, будет рост, частично простимулированный введением налога на доходы с депозитов.

«Будет то, что происходит в ходе любого кризиса, — стагнация рынка. Цены [на недвижимость] в долларовом эквиваленте, безусловно, будут падать, в рублях, скорее всего, нет. Строительству недвижимости некоторый толчок в плюс (и вообще обороту жилья) даст со следующего года (в этом-то нет, в этом будет стагнация) введение налога на проценты с депозитов. Тогда люди могут начать забирать деньги из банков и вкладывать в другие активы, в том числе и недвижимость, просто в качестве средств инвестирования. С учётом того, что в этом году цены, по крайней мере, долларовые, сильно просядут. Поэтому со следующего года строительство жилья активизируется», — считает экономист.