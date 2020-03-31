Москва, , 13:39 — REGNUM Российская валюта продолжает укрепление на торгах 31 март, двигаясь в унисон с коллегами по развивающемуся сегменту на фоне некоторого оживления спроса на риск, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Стабилизация мировых рынков и даже улучшение настроений, пусть и на локальном уровне, помогает рублю абстрагироваться от фактора сильного доллара и низких цен на нефть. Открывшись гэпом вниз, пара доллар/рубль отметилась вблизи уровня 78 руб., после чего слегка отскочила.

С начала этой недели самочувствие российской валюты улучшается. Однако это не дает оснований для смены прогноза на бычий — угроза ослабления рубля сохраняется, особенно в свете ужесточения карантинных мер на территории России.

Более того, несмотря на небольшой отскок нефтяных цен, рынок в целом остается глубоко в русле медвежьего тренда, для перелома которого необходимо устранение проблема перепроизводства и одновременно восстановление спроса на энергоносители, который катастрофически сократился из-за пандемии коронавируса.

В краткосрочной перспективе котировки вряд ли смогут показать уверенный пробой уровня 78 руб., хотя попытки его тестирования не исключены. В случае возобновления давления на «россиянина» пара с легкостью вернется за пределы отметки 79 руб., хотя от подъема над психологическим уровнем 80 руб. доллар могут сдержать продажи иностранной валюты на внутреннем рынке.

Немаловажным для рубля остается и нефтяной фактор — текущие попытки восстановления на внушают доверия, а риск возобновления продаж сохраняется», — считает эксперт.

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