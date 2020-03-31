Москва, , 13:40 — REGNUM Основной экономический удар коронавируса в России пришёлся на Москву. Об этом 31 марта заявил председатель московской «Деловой России», вице-президент ГК «Гранель» Денис Назаров на пресс-конференции в режиме онлайн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Страна переживает тяжелые времена. Основной удар пришелся на столицу, на Москву. Последние две недели были полны напряженной работы так как масштаб надвигающейся угрозы для экономики чётко обозначился», — сказал Назаров.

По его словам, столичное отделение «Деловой России» были подготовлены меры поддержки по наиболее пострадавшим секторам экономики. Часть этих предложений была реализована властями. В качестве таковых он назвал введённые отсрочку по налогам, кредитные каникулы, каникулы для арендаторов государственной и муниципальной собственности.

«Во многие отраслях подушка безопасности очень маленькая. Деньги закончатся через месяц — два. Нужна линия кредитной поддержки. Это запущено для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. Но этого недостаточно — это надо запустить для всех организаций независимо от размера», — заявил Назаров.

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