Киев, , 12:08 — REGNUM Украине в нынешней ситуации нужна помощь всех международных финансовых учреждений, заявил вечером 30 марта в эфире украинского телевидения премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что речь идет не только относительно траншей от МВФ — правительство работает и со Всемирным банком, и с ЕС, и с ЕБРР, а также с другими партнерами.

Впрочем, о конкретных суммах и условиях помощи Украине со стороны этих институций премьер ничего не сообщил.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в Киеве заявили о получении «коронавирусной» финансовой помощи от ЕС в размере 80 млн евро. Сообщается, что это первый транш.

Также Верховная рада приняла законы о продаже земли и банковской деятельности, что теоретически открывает Киеву дорогу к получению кредитных средств от МВФ.