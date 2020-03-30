Киев, , 19:13 — REGNUM ЕС оперативно отреагировал на потребности Украины в защите населения от распространения коронавируса и выделил пакет финансовой помощи в размере 80 млн евро, заявил сегодня, 30 марта, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства уточнил, что эти средства будут направлены на поддержку украинской системы здравоохранения, а также экономики — в частности малых и средних предприятий и тех, кто больше всего пострадал от кризиса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шмыгаль отметил, что «мы» (надо полагать, Киев и Брюссель — ред.) должны продемонстрировать единство и активизировать наше сотрудничество, чтобы совместно преодолеть текущие вызовы.

Отмечается, что это первый пакет поддержки Украине, одобренный Еврокомиссией. Общая сумма такой помощи на сегодня неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на Украине правительство решило создать специальный фонд для борьбы с коронавирусом, заложив в него порядка 3,5 млрд долларов, которые предполагается собрать, урезав другие статьи расходов. Но сегодня, 30 марта, Рада не одобрила соответствующие изменения в главный финансовый документ страны, дискуссия с правительством будет продолжена.