Москва, , 10:52 — REGNUM Госдума приняла во втором чтении законопроект о налогообложении доходов с дивидендов, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Правительственные поправки в Налоговый кодекс РФ предполагают ставку в 13% на доходы с процентов на вклады в сумме от 1 млн рублей.

«В отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации, налоговая база определяется налоговым органом как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на первое число налогового периода, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей», — следует из текста закона.

При этом при определении налоговой базы в соответствии с настоящим пунктом не учитываются доходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в рублях в банках, находящихся на территории Российской Федерации, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1 процента годовых, а также по счетам эскроу.

Закон коснется, прежде всего, рантье.

Третье чтение закона намечено также на 31 марта.

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