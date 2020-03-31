Тегеран, , 11:24 — REGNUM Управляющий директор Астаринской таможенной службы Расул Омиди заявил, что за последний иранский календарный год (завершившийся 20 марта) было экспортировано 774 000 тонн ненефтяных продуктов на сумму $410 млн. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Омиди отметил, что большинство товаров составляют сельскохозяйственные, химические, минеральные, стальные, пищевые, пластмассовые изделия, цемент, литье, моющие средства, текстиль, ковры, ткани, сумки и обувь. По его словам, благодаря такому диверсифицированному набору товаров иранцам удалось достичь таких объемов экспорта, причём директор таможенной службы подчеркнул, что речь идёт о ненефтяных товарах.

Он также сообщил, что за этот период в зарубежные страны было экспортировано около 125 000 тонн товаров на сумму $232 млн, включая древесину, нефтяные материалы, хлопок, искусственное волокно, сталь, медь и стекловату. Далее он отметил, что в Азербайджан было экспортировано 15 370 тонн товарной продукции на сумму 61 477 000 долларов.