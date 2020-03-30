Рига, , 19:12 — REGNUM Сотрудники Государственного предприятия Latvijas Valsts ceļi сообщили о падении на 18% интенсивности движения на дорогах Латвии в период с 15 по 28 марта, по сравнению с аналогичным отрезком времени в феврале 2020 г. Об этом пишет портал Dienas Business.

По данным представителей предприятия, самое большое падение трафика, на 83%, наблюдалось на Елгавском шоссе в направлении Элеи и границы с Литвой. Кроме того, на 43% снизилась интенсивность движения на Валмиерском шоссе от Стренчи до Валки в направлении эстонской границы.

Эксперты отмечают, что как правило, колебания интенсивности движения на дорогах имеют прямую корреляцию с темпами роста, или падением экономики.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.