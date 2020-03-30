Москва, , 19:14 — REGNUM Карантин, если он не будет длительным, не причинит экономике Москвы серьёзного ущерба. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта сообщил экономист Евгений Надоршин.

По его словам, в структуре столичной экономики ключевую роль занимает не производство, а сфера услуг и офисы. Для подавляющей части бизнесов из этих сфер карантин меняет формат работы, но не останавливает её.

«На самом деле большинство сотрудников офисов находятся не на каникулах, а на удалённой работе. Большая часть офисов неизвестно с какой эффективностью, но работают. Я не думаю, что сейчас все люди по домам в Москве и области находятся в режиме каникул. У меня, по крайней мере, рабочее совещание состоялось, задачи поставлены, есть работы и прежние задачи, над которыми мы тоже работаем», — заявил эксперт.

По его мнению, степень ущерба для экономики можно определить только с учётом продолжительности карантинных ограничений. Если их снимут через несколько недель, то всё решится просто — люди выйдут на улицу и экономическая жизнь вернётся. По примеру Китая видно, что достаточно трех недель, чтобы достичь нормального уровня экономической активности. В этом случае непоправимого ущерба для экономики не будет, считает Надоршин.

«В экономике России будет зафиксирована рецессия по итогам этого года, это будет сопоставимо с падением 2015 года — плохо, но не катастрофа, как в 2008—2009 годах. Если карантин растянется на многие месяцы, то приличная часть компаний перестанут существовать, обанкротившись, и никакие налоговые и кредитные льготы не помогут. Если карантин растянется надолго, то будет всплеск безработицы и банкротств. Восстановление будет крайне затруднено — будут разрушены договорные отношения, нормальный принцип взаимодействия компаний», — заявил Надоршин.

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