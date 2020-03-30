Москва, , 18:00 — REGNUM Государство поддерживает бизнес, а не потребителей, из-за деятельности лоббистов. Об этом 30 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

«Восстанавливаться будем, я считаю, нормально. Обычный рабочий процесс — будем восстанавливать хозяйственные цепочки. Всё это автоматически будет делаться, независимо от нашего желания. Но кризисы, также как и пандемия, рано или поздно заканчиваются. Когда заработают производства, всё будет заполнено товарами, но их никто покупать не будет, потому что государство в нужный момент население не поддержало. А почему не поддержало? Потому что у бизнеса есть лоббисты, а у людей лоббистов нет. У людей кто лоббисты?» — спросил Кричевский.