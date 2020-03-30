Москва, , 17:32 — REGNUM После стабилизации экономической ситуации в стране встанет вопрос о найме новых сотрудников, поэтому массовых увольнений ждать не стоит. Об этом 30 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

«Как уволишь, если запрет на увольнение? А потом, если распускать сотрудников, то потом их надо будет набирать новых, а где новых набирать?! Есть ещё один вариант — вынудить работников уйти на больничный. Но в новой ситуации не очень понятно, как это сделать. Или в отпуска за свой счёт. Никто не будет увольнять людей — хозяева накопили жирок чтобы поддержать своих сотрудников, свой бизнес до тех времён, когда ситуация начнет восстанавливаться», — считает экономист.

Эксперт отметил, что «на месте Мишустина и правительства подумал бы о том, что делать с теми собственниками, которые работников увольняют».