Москва, , 17:19 — REGNUM Госдума на пленарном заседании 31 марта обсудит поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся бюджетного кредитования регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

«Мы завтра будем рассматривать внесение изменений в Бюджетный кодекс. Это поддержка регионов, порядка 78 млрд регионы в этом году не будут возвращать в виде бюджетных кредитов, потому что нормы, которые завтра будут рассмотрены, предполагают перенос возвратов бюджетных кредитов за 2024 год — с 2020 года», — рассказал Володин.

Таким образом регионы получат необходимую поддержку на фоне коронавируса.