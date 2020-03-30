Ростов-на-Дону, , 17:16 — REGNUM В Ростовской области на случай вспышки новой коронавирусной инфекции закупят аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 30 марта.

«Проводится дополнительно закупка ещё 17 аппаратов. Кроме того, сделана заявка в федеральное министерство на централизованную поставку 128 аппаратов», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в больницах Ростовской области имеется 653 аппарата ИВЛ. В донской столице таких аппаратов 246. Их задействуют в случае необходимости, в том числе, для поступивших в изолятор для больных COVID-19, развёрнутый на базе горбольницы №1 имени Семашко.

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