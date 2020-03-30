Москва, , 16:18 — REGNUM Из-за распространения коронавируса перед Россией стоит угроза более мощного кризиса, чем в 90-е годы прошлого века. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

По его словам, приостановление работы одной отрасли по цепочке останавливает другую. В итоге государство недополучит налоговые отчисления, тем более с учётом объявления налоговых каникул. Такая ситуация будет некритичной, если продлится не более 1−3 месяцев, так как большинство все равно будет использовать денежный «резерв».

"Но если ситуация с коронавирусом затянется на три месяца и больше, это грозит тотальной безработицей и, по прогнозам аналитиков, мы столкнёмся с кризисом более мощным, чем в 90-е годы. Если учесть, что российская экономика ещё не восстановилась от кризиса 2014 года, то на реабилитацию может уйти до 10 лет», — сказал Манкевич.

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