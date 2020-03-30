Париж, , 15:23 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр подтвердил, что нет риска нехватки продовольствия в стране, передает BFM TV.

«Сегодня нет нехватки продуктов в универмагах и продуктовых магазинах. И если бы это наступило, я бы сказал французам, и они были бы проинформированы, чтобы мы приняли необходимые меры», — заявил министр экономики, признав, что есть проблемы с некоторыми продуктами.

По словам министра, он дважды в день занимается оценкой продовольственной ситуации.

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