Москва, , 14:58 — REGNUM Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков отказался комментировать сделку «Роснефти» в Венесуэле. Об этом представитель Кремля заявил 30 марта на брифинге.

«По «Роснефти» никак не комментирую», — заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта в пресс-службе «Роснефти» сообщили, что компания продала все свои активы в Венесуэле. По итогам сделки нефтегазовая компания получила 9,6% собственных акций. Причины сделки не уточняются.

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