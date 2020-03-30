Саратов, , 15:10 — REGNUM В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Саратове коммунальные службы проводят влажную уборку на улицах и тротуарах города. Такая процедура проводится три раза в сутки, сообщает администрация Саратова.

Сегодня, 30 марта, на благоустройство города вышло 194 единицы техники, а также порядка 200 рабочих. Кроме этого, в мэрии считают необходимым проведение обработки подъездов, лифтов, лестничных маршей и площадок в многоквартирных домах. Данная работа должны быть организована управляющими компаниями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани управляющие компании проводят дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирных домах. С применением дезинфицирующих средств обрабатываются двери, дверные ручки, выключатели, поручни, перила, кнопки вызова и приказные панели лифтов, домофоны, почтовые ящики, стены и полы.

Читайте также: В подъездах домов в Казани проводят дополнительную дезинфекцию