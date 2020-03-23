Казань, , 15:55 — REGNUM В Казани управляющие компании проводят дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирных домах. С применением дезинфицирующих средств обрабатываются двери, дверные ручки, выключатели, поручни, перила, кнопки вызова и приказные панели лифтов, домофоны, почтовые ящики, стены и полы. Об этом сообщил председатель комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов.

Мэр Казани Ильсур Метшин рекомендовал обратить особое внимание на первые этажи подъездов и на лифты.

После введения особого санитарного режима в республике управляющие компании закупили эффективные дезинфицирующие средства, рекомендованные Роспотребнадзором. При обработке мест общего пользования присутствуют химические запахи, но жители с пониманием относятся к принимаемым мерам, сообщили в городской мэрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, меры борьбы с распространением коронавируса усилили в подъездах жилых домов в Уфе. Управляющим компаниям даны поручения о проведении более тщательной дезинфекции мест общего пользования и общедомового имущества. При этом особое внимание необходимо уделить состоянию первых этажей.

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