Москва, , 11:35 — REGNUM Если в настоящее время какой-нибудь банк в России начнёт активно кредитовать малый и средний бизнес, то это может закончиться для него отзывом лицензии, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 30 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что банк России предоставит банкам кредиты сроком на год под 4%. Необходимость такого шага обосновывается тем, что малые и средние компании должны иметь возможность выплатить своим сотрудникам зарплаты.

«Это вещь абсолютно правильная. В Банке России наконец-то услышали специалистов, — сказал Делягин. — Однако этого абсолютно недостаточно. Во-первых, 150 млрд рублей, которые запланировал выделить ЦБ РФ, — это капля в море. Это недостаточные деньги. Во-вторых, это касается только субъектов малого и среднего предпринимательства, но не индивидуальных предпринимателей и не самозанятых. Дальше надо установить, что кредит должен носить автоматический характер. Потому что по сегодняшним правилам, если банк будет кредитовать малые и средние предприятия, то это легко может закончиться отзывом лицензии, даже если эти малые и средние предприятия вполне нормальные».

Напомним, как стало известно ранее, согласно сообщению Банка России, на поддержку кредитования банками субъектов МСП с целью бесперебойного выполнения ими обязательств по заработной плате перед сотрудниками будет направлено до 150 млрд рублей.