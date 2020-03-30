Москва, 30 марта 2020, 11:35 — REGNUM Если в настоящее время какой-нибудь банк в России начнёт активно кредитовать малый и средний бизнес, то это может закончиться для него отзывом лицензии, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 30 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что банк России предоставит банкам кредиты сроком на год под 4%. Необходимость такого шага обосновывается тем, что малые и средние компании должны иметь возможность выплатить своим сотрудникам зарплаты.
Напомним, как стало известно ранее, согласно сообщению Банка России, на поддержку кредитования банками субъектов МСП с целью бесперебойного выполнения ими обязательств по заработной плате перед сотрудниками будет направлено до 150 млрд рублей.