Рим, , 07:58 — REGNUM Серьезные финансовые проблемы принес жителям Италии режим чрезвычайного положения, введенный в стране для борьбы с распространением нового коронавируса, 28 марта сообщает издание Huffington Post в Италии.

Наибольшие потери испытывают представители малого бизнеса из-за закрытия их магазинов и предприятий. Кроме того, нехватку денежных средств стали ощущать работники остановленных предприятий, а также уволенные после карантина итальянские граждане и лица, работающие «в тени».

По словам одного из опрошенных жителей республики, если правительство не предоставит людям деньги на еду, доведенные до отчаяния граждане будут вынуждены грабить магазины и «попытаются устроить революцию».

Как сообщало ИА REGNUM, карантинный режим в Италии, включающий запрет на собрания граждан и на внутренние передвижения без крайней необходимости, был введен на всей территории страны 10 марта.

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