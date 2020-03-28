Рига, , 16:36 — REGNUM Представитель Комиссии по рынкам финансов и капитала (FKTK) Даце Янсоне сообщила, что ведомство, в соответствии с рекомендацией Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), ожидает отказа от выплаты дивидендов и пересмотра политики в этом отношении от поднадзорных ведомству коммерческих банков Латвии, пишет портал LSM.

FKTK считает, что отказ от выплаты дивидендов поможет банкам компенсировать возможные убытки от экономического кризиса, вызванного пандемией Covid-19, а также сохранит их способность продолжить кредитование.

Фактически FKTK транслирует, принятую 27 марта ЕЦБ рекомендацию поднадзорным коммерческим банкам по ограничению выплаты дивидендов на время пандемии Covid-19. В документе сказано не принимать на себя обязательства по выплатам дивидендов за 2019 и 2020 годы, а также воздержаться от сделок по выкупу акций в пользу собственников. Банки не согласные с рекомендацией, считающие выплату дивидендов с юридической точки зрения обязательным, должны незамедлительно предоставить FKTK объяснения таких действий. Решение о продлении или прекращение режима моратория на выплату дивидендов может быть принято ЕЦБ после 1 октября 2020 года.