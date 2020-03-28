Москва, , 03:28 — REGNUM Особенности работы системы госзакупок с 30 марта по 3 апреля 2020 года разъяснили в министерстве финансов России. Соответствующее письмо опубликовано на сайте ведомства.

В документе говорится, что информационное взаимодействие банков, обеспечивающих работу системы в нерабочую неделю, будет осуществляться в круглосуточном режиме.

Банковские гарантии для участия в закупках и информация о них будет выдаваться в максимально сжатые сроки.

Заказчики, которые обязаны разместить в информационной системе отчетность о закупках у малого бизнеса за 2019 год, смогут сделать в ближайший рабочий день, — то есть, 6 апреля.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочей. Решение принято для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан в России, при этом за работниками будет сохранена зарплата.

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