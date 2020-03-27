Москва, , 17:26 — REGNUM Инициатива, связанная с возможностью обслуживания карты после истечения ее срока действия позволит держателям карт Mastercard, чей срок обслуживания подходит к концу, продолжать использовать карты без визита в банк. При этом инициатива Mastercard технически требует определенных усилий связанных с необходимостью перенастройки программного обеспечения банков-эмитентов, эквайеров. Это насущное требование для того, чтобы корректно шла обработка операций и сохранилась безопасность проведения транзакций. Об этом ИА REGNUM заявил специалист отдела маркетинга Тамерлан Скяев.

«Visa и Master — две самые распространенные на сегодня платежные системы. Обе родом из США, но если базовая валюта для Visa — доллары, то у Master это евро. Mastercard обслуживаются в 30 млн торговых точках. Безопасность транзакций обеспечивается системой MoneySend», — пояснил он.

По словам Скяева, в России нет существенной разница между картами двух платежных систем, а вот при зарубежных поездках Master предпочтителен в Европе.

«Mastercard распространен в 210 странах, охват в процентах несколько меньше, чем у основного конкурента. Однако в последние годы разрыв в охват между двумя конкурентами серьезно сократился и в настоящий момент он незначителен. Общий рост услуг, предоставляемых в электронном формате, нашел свое отражение и в политике Master», — заявил Скяев.

Он отметил, что в условиях роста угрозы коронавирусной инфекции растет онлайн сектор платежных операций. Сегодня востребованными оказываются те виды услуг, что делают возможным получения их без личного присутствия. Опыт борьбы с инфекцией в Китае показывает, что пластиковая карта более безопасна в плане производства расчетов, чем наличные деньги, которые могут быть источником заражения.

«Требования ВОЗ к самоизоляции и социальному дистанцированию побуждают людей максимально сократить взаимодействие с внешним миром и между собой. Пластиковая карта в этих условиях то, что дает возможность оплатить свои нужды. Однако особенность платежных систем состоит в том, что после истечения срока годности карта перестает обслуживаться. Инициатива, связанная с возможностью обслуживания карты после истечения ее срока действия позволит держателям карт, чей срок обслуживания подходит к концу продолжать использовать карты без визита в банк. При этом инициатива Mastercard технически требует определенных усилий связанных с необходимостью перенастройки программного обеспечения банков-эмитентов, эквайеров. Это насущное требование для того, чтобы корректно шла обработка операций и сохранилась безопасность проведения транзакций», — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Mastercard предложил банкам перенастроить обслуживание карт, чтобы карты с истекшим сроком годности продолжили работать.