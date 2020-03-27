Санкт-Петербург, , 16:28 — REGNUM

Выдача малому и среднему бизнесу беспроцентных кредитов — разумный шаг, но остановка экономической активности грозит такими потерями, что её не компенсируют никакие правительственные меры, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 27 марта, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя высказывания Михаила Мишустина.

Как сообщалось ранее, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что государство обеспечит малый и средний бизнес беспроцентными кредитами на неотложные нужды, прежде всего на выплату зарплат, выдача таких займов начнется уже на следующей неделе, 30 марта — 5 апреля.

« Это было бы очень действенной мерой поддержки, особенно если не будет установлено ограничений по суммам. Из всех предложений, которые прозвучали в последние дни, это — самое разумное.

Но риски всё равно значительны. Из-за остановки экономической активности бизнес несёт такие убытки, что никакие стабилизационные меры этого компенсировать не могут. И увольнения, как и сокращение зарплат, кажется почти неизбежным.

Государству сейчас нужно думать о создании новых рабочих мест, хотя бы с минимальными доходами, которые бы обеспечили занятость тем, кто сейчас потеряет работу, и позволили бы им пройти этот кризис.