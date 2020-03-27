Ростов-на-Дону, , 15:57 — REGNUM Несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции и запрет массовых мероприятия, в Ростовской области проведут две ярмарки выходного дня. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

«28 марта в Азове и Аксайском районе пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Ярмарочные торги развернутся на открытых площадках, не в помещениях», — говорится в сообщении.

Донские аграрии предложат покупателям овощи, фрукты и другие продукты питания по ценам на 10−15% ниже рыночных.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в период с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочая неделя. Выходные установлены с сохранением за работниками заработной платы. Кроме того, в Ростовской области отменены массовые мероприятия, ограничена работа кружков и секций.

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