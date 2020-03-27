Москва, , 15:49 — REGNUM В России есть немало мелких компаний, которые просто не могут позволить себе уйти в минус, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 27 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, проведённого Центром стратегических разработок, эксперты которого выяснили, что в России каждая пятая компания (20%) планирует урезать зарплаты сотрудникам из-за кризиса. Как полагает Кагарлицкий, эти данные верны, но реальная ситуация может быть намного хуже, так как нужно принимать в расчёт и вторичный эффект.

«Представьте себе — пятая часть компаний начнёт сокращать заработные платы сотрудникам, — сказал эксперт. — Как скажется это на рынке труда и на рынке в принципе? Это приведёт к тому, что люди не будут тратить деньги, не будут покупать товары и услуги. Результатом этого станет вторая волна сокращений и увольнений. Причём, скорее всего, схема ЦСР не учитывает ситуацию самозанятых и мелкий бизнес, которые зачастую работают по принципу бесприбыльности. В России очень много мелких компаний, которые просто кормят себя. Эти компании не могут уйти в минус. Большие могут, а эти нет!»

Как пояснил Кагарлицкий, то, что описал ЦСР — это первая волна кризиса, за которой последует вторая. Из-за того что одни компании сократили своих работников или уменьшили их заработные платы, пострадают и другие. Поэтому, по мнению Кагарлицкого, рынок труда будет переживать тяжелейший стресс.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России каждая пятая компания (20%) планирует урезать зарплаты сотрудникам из-за кризиса, вызванного коронавирусом.

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