Москва, 27 марта 2020, 15:49 — REGNUM В России есть немало мелких компаний, которые просто не могут позволить себе уйти в минус, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 27 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, проведённого Центром стратегических разработок, эксперты которого выяснили, что в России каждая пятая компания (20%) планирует урезать зарплаты сотрудникам из-за кризиса. Как полагает Кагарлицкий, эти данные верны, но реальная ситуация может быть намного хуже, так как нужно принимать в расчёт и вторичный эффект.
Как пояснил Кагарлицкий, то, что описал ЦСР — это первая волна кризиса, за которой последует вторая. Из-за того что одни компании сократили своих работников или уменьшили их заработные платы, пострадают и другие. Поэтому, по мнению Кагарлицкого, рынок труда будет переживать тяжелейший стресс.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России каждая пятая компания (20%) планирует урезать зарплаты сотрудникам из-за кризиса, вызванного коронавирусом.
Читайте развитие сюжета: За ростом безработицы в РФ последует крах социального государства – прогноз