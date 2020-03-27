Сеул, , 16:07 — REGNUM В 2019 году профицит торгового баланса Южной Кореи в сфере интеллектуальной собственности составил $1,62 млрд, что является лучшим показателем с 2010 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства культуры, спорта и туризма страны.

Известно, что в 2013 году показатель в сфере интеллектуальной собственности составил $20 млн, в 2015 году — $680 млн, в 2017 году — $590 млн, в 2018 году — $1,47 млрд.

Как отметили в министерстве, большего профицита удалось достичь благодаря развлекательному контенту, включая k-pop, кинематограф, литературу, компьютерные игры и программное обеспечение.

По данным Банка Кореи, в период с 2010 по 2019 год импорт объектов интеллектуальной собственности вырос в четыре раза — с $1,77 млрд до $7 млрд, а экспорт в десять раз — с $890 млн до $8,62 млрд.