Улан-Батор, , 14:57 — REGNUM Правительство Монголии 27 марта на внеочередном заседании обсудило меры по преодолению экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

По итогам заседания премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух обратился к жителям страны .

«В Монголии зафиксированы 11 случаи заражения коронавирусом, страна принимает необходимые меры по предотвращения распространения коронавируса, в результате чего в Монголии сегодня спокойно. Выделено 17 млрд тугриков для дезинфекции по всей стране. Также решено повторно выделить 150 млрд тугриков (примерно 4.4 млрд рублей) для покупки необходимых медицинского оборудования и защитных костюмов. Также решено принять меры по преодолению экономических трудностей», — заявил Ухнаагийн Хурэлсух.

По его словам, с 1 апреля до 1 октября будет обнулены выплаты по социальному страхованию всех хозяйственных единиц, в течение шести месяцев из зарплаты не будет взиматься подоходный налог, хозяйственные единицы будут освобождаться от оплаты подоходного налога.

Также на заседании правительство решено, что до октября 2020 года ежемесячное детское пособие, сумма которого составляет 20 тысяч тугриков, увеличивается в полтора раза.

Отметим, 26 марта в Монголии зафиксирован одиннадцатый случай заражения коронавирусом нового типа. По данным Министерства здравоохранения коронавирус был обнаружен у одного из 221 пассажира, эвакуированного из Стамбула чартерным рейсом 18 марта.

Сейчас в Монголии изолировано около 1000 человек, которые прибыли из-за границы. Все они будут находиться под наблюдением в течение 14 дней. Но поскольку был подтвержден одиннадцатый случай, для ныне изолированных людей срок изоляции продлили на 7 дней. Все люди, которые будут изолироваться после 26 марта, должны находиться в изоляционном помещении 21 день.