Сеул, , 13:55 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines, практически прекратившая свою деятельность, возобновит прямые рейсы в Таиланд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 30 числа авиакомпания возобновит полёты по маршруту Инчхон — Бангкок. Данный рейс будет выполняться 290-местным самолётом Airbus A330 три раза в неделю (по понедельникам, вторникам и четвергам).

Ранее, 14 марта компания Asiana Airlines приостановила полёты по данному маршруту в связи с резким сокращением пассажиров.

Решение о возобновлении рейса принято по просьбе граждан Таиланда, желающих приехать в Южную Корею.