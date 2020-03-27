Сеул, , 13:02 — REGNUM В связи с распространением коронавируса нового типа в Южной Корее зафиксировали спад притока туристов из-за рубежа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей туристической организации Korea Tourism Organization.

Согласно опубликованным данным, в феврале страну посетили 685 212 иностранных туриста, что на 43% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что число туристов из Китая сократилось на 77%, до 104 086 человек, из Гонконга — на 59,1%, до 20 966 человек, из Тайваня — на 43,9%, до 53 042 человек, из США — на 26,5%, до 42 439 человек, из Вьетнама — на 28,1%, до 30 313 человек, с Филиппин — на 30,6%, до 20 332 человек, из Японии — на 0,9%, до 211 199 человек.

В организации отметили, что сокращение показателей связаны с сокращением спроса на мировом туристическом рынке из-за распространения коронавируса нового типа.