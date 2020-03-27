Ставрополь, , 12:03 — REGNUM Дополнительные ограничительные меры вводятся в Ставропольском крае в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. В течение девяти дней будут закрыты торговые центры, предприятия общественного питания, развлекательные учреждения, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Владимир Владимиров.

«С шести утра 28 марта до шести утра 6 апреля мы вводим на территории края ряд важных ограничительных мер. Прежде всего это означает закрытие торговых центров и магазинов (кроме продуктовых магазинов и аптек), рынков (кроме продуктовых), всех ресторанов, кафе и других предприятий общепита, фитнес-клубов, бассейнов и других физкультурно-спортивных объектов, домов культуры, ночных клубов и других аналогичных развлекательных мест», — написал Владимиров.

Также временно прекращается работа стоматологических кабинетов, за исключением случаев, когда речь идет о неотложной помощи. Кроме того, на этот период отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, собрания и митинги.

Читайте также: Санаториям Ставрополья пригрозили карантином за нарушение самоизоляции

К настоящему времени на Ставрополье подтверждены пять случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших бывший главный внештатный инфекционист краевого минздрава, которая некоторое время назад побывала в Испании.