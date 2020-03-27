Саратов, , 11:54 — REGNUM Сельхозтоваропроизводители Саратовской области в связи с повышенным температурным режимом и отсутствием снега на полях на месяц раньше среднемноголетних сроков приступили к закрытию влаги и боронованию озимых. Начало массовых полевых работ прогнозируется со второй половины апреля. Об этом сообщила министра сельского хозяйства Татьяна Кравцова на заседании областного правительства.

Всего в текущем году посевная площадь составит более 4 млн га. Зерновые и зернобобовые культуры займут 2,4 млн га или 111% к уровню прошлого года. Будут расширены посевные площади под сорго (145% к уровню прошлого года), гречиху (136%), сафлор (103%), кукурузу на зерно (102%), чечевицу (102%).

В весенней кампании будет задействовано более 6 тыс. бороновальных, 9,7 тыс. культиваторных и 11,0 тыс. сеялочных агрегатов, их готовность приблизилась к 100%. Хозяйства закупают необходимые объемы дизельного топлива.

Для хранения и отгрузки продукции 2020 года подготовлены хранилища и элеваторы, отгрузочные площадки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весенние полевые работы начались в 23 районах Рязанской области. Под урожай 2020 года засеяно почти 340 тысяч гектаров озимых и масличных культур.

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