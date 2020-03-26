Рязань, , 11:14 — REGNUM Весенние полевые работы начались в 23 районах Рязанской области. Под урожай 2020 года засеяно почти 340 тысяч гектаров озимых и масличных культур, сообщает региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Озимые зерновые культуры занимают площадь 329 тысяч га, масличные посеяны на 8,2 тысяч га. Всходы на 60% находятся в хорошем состоянии, у 40% молодых ростков состояние удовлетворительное. Наиболее активная весенняя посевная кампания идёт в сельхозпредприятия Ряжского, Милославского, Захаровского, Александро-Невского и Кораблинского районов. В целом, полевые работы идут в 23 районах из 25.

По данным Минсельхоза РФ, под урожай 2020 года в России озимые посеяны на 600 тысяч га больше, чем в 2019 году.