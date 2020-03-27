Париж, , 09:53 — REGNUM Министр труда Франции Мюриэль Пенико заявила, что с начала кризиса, связанного с коронавирусом, 150 тыс. компаний ввели режим неполного рабочего времени для 1,6 млн. работников, передает BFM TV.

Известно, что схема частичной безработицы набирает обороты, несмотря на трудности в доступе к ней.

По словам министра, за 24 часа этот показатель вырос на 50% для компаний и на 30% для сотрудников.

«Мы защищаем рабочие места, сотрудников, навыки», — подтвердила Мюриэль Пенико.

Министр экономики страны Бруно Ле Мэр заявил, что схема частичной безработицы уже обошлась правительству в 4 млрд евро. Всего на эту программу в бюджете заложено 8,5 млрд евро. Этой суммы, по словам министра, будет недостаточно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всеобщая конфедерация труда во Франции подала заявку на проведение в апреле забастовки.

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