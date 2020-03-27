Хабаровск, , 08:59 — REGNUM Оптовые предприятия Хабаровского края официально поставили в известность региональные власти о том, что ожидают рост цен на продукты питания, в среднем на 15%, к середине апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В правительстве края отметили, что в полной мере сдержать рост цен не в силах властей. Тем не менее, власти обещают сделать всё, от них зависящее, для того, чтобы не допустить необоснованных скачков цен на продовольственную группу товаров.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поручил взять под особый контроль ситуацию с ценами на продовольствие.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлках Хабаровского края, расположенных по БАМовской ветке, сложилась критическая ситуация с поставками продуктов в связи с нехваткой железнодорожных вагонов. Глава края Сергей Фургал обратился за помощью к российскому премьеру Михаилу Мишустину.