, 08:28 — REGNUM Антироссийские санкции противоречат декларации правительства ФРГ о солидарности и взаимовыручке, которая необходима для борьбы с коронавирусом. Об этом 26 марта заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шуланд, сообщает РИА Новости.

Депутат привел слова министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана, который заявил, что солидарность и взаимовыручка на международном уровне крайне необходимы для борьбы с коронавирусом.

«Таким образом, он фактически назвал абсурдными санкции против России», — считает Шуланд. Он призвал полностью снять санкции против России, так как это окажет положительное влияние на экономику Германии и РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта член международного комитета бундестага Германии Вальдемар Гердт призвал отменить антироссийские санкции и восстановить товарооборот с Россией.