Петропавловск-Камчатский, , 07:24 — REGNUM На Камчатке Минобороны РФ построит многофункциональный госпиталь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства России.

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На совещании в правительстве РФ министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в настоящее время в различных регионах страны возводятся 16 многофункциональных госпиталей. Они могут быть использованы в случае увеличения количества заболевших коронавирусом COVID-19. Строительство одного из таких медицинских учреждений ведется в Петропавловске-Камчатском.

К строительству военные приступили 20 марта, работы ведутся круглосуточно. Завершить строительство планируется до 15 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный многофункциональный госпиталь Минобороны России построит в Уссурийске Приморского края.