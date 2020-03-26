Москва, , 23:45 — REGNUM Механизм взимания налогов по доходам с вкладов свыше 1 млн рублей только предстоит разработать, а действовать он начнёт не раньше 2022 года. Об этом 26 марта заявил президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Он отметил, что закон о банковской тайне не позволяет кредитным учреждениям обмениваться персональным данными. Однако информацией о депозитах свыше 1 млн рублей должны располагать налоговые органы.

«Налог будет взиматься только на доходы, полученные, начиная с 1 января 2021 года, с уплатой данного налог в 2022 году. То есть все доходы, полученные в текущем, 2020 году, не подпадают под эту меру», — уточнил Костин.

При этом налогом будет облагаться только получаемые с вклада проценты, а не сам депозит. Например, если в 2021 году при ставке 5% с 1 млн рублей клиент получает 50 тыс. рублей, то налог будет составлять 6,5 рублей по ставке 13%. Причём заплатить его нужно будет лишь в 2022 году. Чистая доходность при этом составит 4,35%.

Кроме того, налогом не будут облагаться изменения суммы вклада, которые произошли из-за колебаний курса валют. Так, для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу Центробанка России за каждый день отдельно.

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