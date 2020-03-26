Екатеринбург, , 18:35 — REGNUM Председатель екатеринбургской городской думы Игорь Володин запросил информацию о завышении цен на продукты у регионального управления ФАС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе гордумы.

Спикер просил направить ему сведения о необоснованном росте цен на социально важные продукты питания.

«Мы видим, что этот вопрос серьезно волнует горожан», — сказал Володин.

По мнению председателя, данную информацию нужно донести до горожан, чтобы они знали о происходящем и черпали сведения из официальных источников, а не из домыслов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловскую прокуратуру призвали разобраться с завышением цен на медицинские средства защиты. Наблюдается дефицит медицинских масок, хотя с продуктовыми запасами в регионе проблем не наблюдается.

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