Москва, , 17:40 — REGNUM Налог в 13% на проценты по банковским депозитам свыше 1 млн. рублей существенно не повлияет на их доходность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 26 марта экономист Сергей Хестанов.

«На самом деле ничего сложного из себя этот налог не представляет. Подразумевается, что с процентного дохода придётся заплатить налог в 13%. Это получится не слишком большая сумма. Для большинства это не приятно, но чем-то критическим не является», — сказал Хестанов.

После этого экономист рассчитал, какие именно проценты понесут держатели крупных вкладов размеров от 1 млн рублей. За средний процент экономист взял показатель в 6%. Умножив эту величину на 0,13 получится 0,78. Именно такой процент доходности потеряет вкладчик. Таким образом доходность депозита уменьшится с 6% до 5,22% в год, подвел итог своих расчётов экономист.

Хестанов подчеркнул, что чем меньше процент по вкладу, тем меньше будет потеря доходности от введённого налога. Ведь уплачивать его нужно не с самого вклада, а с процентов, которые по нему начисляет банк.

«Для рынка это событие средней значимости. Оно не обрадует вкладчиков, но катастрофой не является. Более того и раньше существовал налог, но им облагался процент, который превышал ключевую ставку Центробанка и на практике у нас давно таких вкладов нет», — сказал экономист.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ рекомендовал банкам на неделю перейти в «новогодний» режим