Москва, , 14:50 — REGNUM Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным меры по налогу на проценты по вкладам граждан России от миллиона рублей — это первый шаг на пути «восстановления справедливости в экономической сфере». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрйи Песков.

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Официальный представитель Кремля отметил, что, несмотря на кризисные проявления, до сих пор проценты в России на рублевые вклады были довольно привлекательными. При этом налоги на проценты, которые вкладчики получали в банках, они не платили.

«Это несправедливо и, учитывая объёмные программы помощи, которые уже объявлены и будут объявлены для бизнеса, для тех, кто столкнулся с трудной жизненной ситуацией, президент посчитал необходимым восстановить эту справедливость и подвергнуть обложению в 13% эти банковские дивиденды», — отметил Песков.

Инициативу российского лидера пресс-секретарь разъяснил на конкретном примере.

«Если у вас на счету лежит миллион, и вы получаете 10% в банке, то вы получаете проценты 100 тыс. рублей в год. Раньше эти 100 тыс. не облагались налогом. Теперь заплатите 13%, то есть 13 тысяч», — сказал Песков.

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При этом он добавил, что налог в 13% на проценты от вкладов размером свыше 1 млн рублей коснется менее 10% вкладчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 марта, в своём обращении к согражданам президент РФ Владимир Путин поручил обложить налогом 13% доходы по банковским вкладам и инвестициям общим объёмом свыше 1 млн рублей. По его словам, налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с вложений.

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