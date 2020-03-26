Каир, , 11:10 — REGNUM Африканский экспортно-импортный банк создает кредитную линию в размере 3 млрд долларов США, чтобы помочь африканским странам преодолеть последствия пандемии коронавируса. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Afreximbank.

В заявлении говорится, что механизм смягчения воздействия пандемии на торговлю поможет странам избежать дефолтов по торговым платежам, поддержать валютные резервы и помочь экспортерам сырьевых товаров в борьбе с сокращением доходов.

«Африка подвержена риску во многих отношениях, включая значительное снижение доходов от туризма, денежных переводов мигрантов, цен на товары и нарушение производственных цепочек поставок», — сказал Бенедикт Орама, глава каирского банка.

«Для предотвращения серьезного кризиса в Африке требуется быстрый и эффективный финансовый ответ», — подчеркнул он.

Ожидается, что пандемия вызовет острый кризис систем здравоохранения в Африке. Многие африканские страны уже испытывают шок от снижения цен на нефть и сырье. А ослабление местной валюты усложняет обслуживание госдолга в иностранной валюте, сообщают эксперты.